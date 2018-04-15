Kerkük’te Türkmen Cephesi adayına bombalı saldırı: 1 ölü

Kerkük Türkmen Cephes partisii seçim adayı Ammar Kahya’ya bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Irak’ın Kerkük kentinde Türkmen Cephesi Partisi adına seçime katılacak olan Ammar Kahya’ya bombalı saldırı düzenlendi. Elvasiti semtinde park halinde terk edilen bomba yüklü araç, seçim adayı Ammar Kahya’nın konvoyu geçerken patladı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında Ammar Kahya’nın 2 korumasının da bulunduğu 9 kişi de yaralandı. Saldırıda yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay yerine gelen Kerkük Belde Polis Müdürü Yarbay Hadi Bekirrıcam, vatandaşlardan herhangi bir şüpheli araç fark etmeleri halinde vakit kaybetmeden polise haber vermelerini istedi.

Kerkük polis basın sorumlusu Afrasyav Kamil ise saldırı sonrası basına verdiği açıklamada, “Tüm seçim adaylarını uyarıyorum, bu süreçte terör örgütlerinin hedefi olmamak için çok dikkatli davranmalılar” şeklinde konuştu.