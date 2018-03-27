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Kerkük’teki silahlı çatışmada 6 DEAŞ militanı öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 20:28 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük kentinde polis ile DEAŞ militanları arasında çıkan çatışmada 6 DEAŞ’lı öldürüldü.Irak’ın Kerkük kentine bağlı Elzap ilçesinde Elfara ve Hüseyniye köyleri arasında bir gizli tünelde saklanan DEAŞ militanları ile polis arasında çatışma çıkıştı.

Irak’ın Kerkük kentinde polis ile DEAŞ militanları arasında çıkan çatışmada 6 DEAŞ’lı öldürüldü.
Irak’ın Kerkük kentine bağlı Elzap ilçesinde Elfara ve Hüseyniye köyleri arasında bir gizli tünelde saklanan DEAŞ militanları ile polis arasında çatışma çıkıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 6 DEAŞ’lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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