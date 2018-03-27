Kerkük’teki silahlı çatışmada 6 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak’ın Kerkük kentinde polis ile DEAŞ militanları arasında çıkan çatışmada 6 DEAŞ’lı öldürüldü.
Irak’ın Kerkük kentine bağlı Elzap ilçesinde Elfara ve Hüseyniye köyleri arasında bir gizli tünelde saklanan DEAŞ militanları ile polis arasında çatışma çıkıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 6 DEAŞ’lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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