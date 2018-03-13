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Kerkük’ün ortasında bomba yüklü motosikletli saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

Bugün öğleden sonra saat 2’de,Kerkük’ün merkezinde bulunan Türkmen Cephesi Genel Merkezin’e bomba yüklü bir motosikletle saldırı yapıldı.

Bugün öğleden sonra saat 2’de,Kerkük’ün merkezinde bulunan Türkmen Cephesi Genel Merkezin’e bomba yüklü bir motosikletle saldırı yapıldı. Saldırı yapılan merkezin Kerkük Şehir Meclisi üyesi Kasım Hamza’nın evinin yakınında bulunduğu kaydedildi. Bombardımanda iki kişinin yaralandığı ve binanın hasar gördüğü belirtildi.

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