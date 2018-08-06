HABER

Keşan Orman İşletme'deki 'rüşvet' operasyonunda 7 tutuklama 

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 11:50 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi evrakta sahtecilik' iddialarıyla gözaltına alınan 10 kişiden, işletme müdürü M.S.

Keşan Orman İşletme'deki 'rüşvet' operasyonunda 7 tutuklama 

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi evrakta sahtecilik' iddialarıyla gözaltına alınan 10 kişiden, işletme müdürü M.S. ile aralarında memur ve iş insanlarının da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir süredir izlendiği belirtilen Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik operasyon düzenledi. İşletme müdürü M.S.'nin yanı sıra aralarında memur ve iş insanlarının da bulunduğu 9 kişi, polis ekiplerince 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla yakalandı. Gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.B., T.K. ve R.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Keşan Orman İşletme Müdürü M.S. ile memurlar Ş.S., A.D., Y.Y., R.A., İ.B. ve iş insanı H.G. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Keşan Orman İşletme'deki 'rüşvet' operasyonunda 7 tutuklama Keşan Orman İşletme'deki 'rüşvet' operasyonunda 7 tutuklama Keşan Orman İşletme'deki 'rüşvet' operasyonunda 7 tutuklama Keşan Orman İşletme'deki 'rüşvet' operasyonunda 7 tutuklama

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Freni boşalan kamyon, 4 araca çarpıp yan yattı: 5 yaralıFreni boşalan kamyon, 4 araca çarpıp yan yattı: 5 yaralı
Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

Tudors sokak hayvanları için harekete geçti

Tudors sokak hayvanları için harekete geçti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.