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Keşan Orman İşletme'deki 'rüşvet' operasyonunda tutuklu sayısı 11'e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 20:36 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik polis tarafından düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 10 orman muhafaza memurundan 4'ü tutuklanırken, 6 kişi ise yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik polis tarafından düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 10 orman muhafaza memurundan 4'ü tutuklanırken, 6 kişi ise yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece operasyonlar sonucu tutuklu sayısı 11'e yükseldi.
Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir süredir izlendiği belirtilen Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik geçen hafta operasyon düzenledi. İşletme Müdürü M.S.'nin yanı sıra aralarında memur ve iş insanlarının da bulunduğu 9 kişi, polis ekiplerince, 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı. 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.B., T.K. ve R.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Keşan Orman İşletme Müdürü M.S. ile memurlar Ş.S., A.D., Y.Y., R.A., İ.B. ve iş insanı H.G. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda polis tarafından 10 orman muhafaza memuru gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 10 orman muhafaza memurundan 6'sı yurtdışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı. Böylece operasyon kapsamında tutuklu sayısı 11'e ulaştı.

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