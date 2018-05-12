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  Keşan'da 100 polisle asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 12:26 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde 100 polisin katılımıyla şehir genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Ünsal YÜCEL KEŞAN (Edirne),(DHA) Edirne'nin Keşan ilçesinde 100 polisin katılımıyla şehir genelinde asayiş uygulaması yapıldı.
Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezi genelinde oluşturulan uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, vatandaşlara da üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı.

Uygulamaya motosikleti Yunus timleri de destek verdi. Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da, uygulama noktalarını denetleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Yaklaşık 2 saat süren asayiş uygulamasında, 400 kişinin üst araması ve GBT sorgulaması yapılırken, 100 araçta denetlendi. 6 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. 20 alkollü eğlence mekanında arama yapılırken, 1'inde 25 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili mekan sahibi hakkında işlem yapıldı. Hakkında yakalama kaydı bulunan 1 kişi ise gözaltına alınarak, işlemleri için emniyete götürüldü.

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