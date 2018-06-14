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Keşan'da engelli genç ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 15:59 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli M.U.

Keşan'da engelli genç ölü bulundu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli M.U. (17), evinde ölü bulundu.
Olay, Yenimescit Mahallesi Takvim Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 2 katlı evde ailesiyle birlikte yaşayan doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli M.U.'nun tepki vermemesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Eve gelen sağlık ekibi M.U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi savcı, adli tabip ve polisin incelemesinin ardından ölümün şüpheli görülmesi üzerine M.U.'nun cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Keşan'da engelli genç ölü bulunduKeşan'da engelli genç ölü bulundu

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