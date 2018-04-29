Keşan'da ormanlık alanda yangın

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın, Keşan'a bağlı Radyolink Yolu üzerindeki Bayraktepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, piknikçilerin söndürmeden bıraktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine, olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Keşan Orman İşletme Müdürü Mustafa Sümbül ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Göksel Başaran da olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Yangında 1 hektarlık orman örtüsü yanarak, zarar gördü.
Yangının, söndürülmeden bırakılan piknik ateşinden çıktığı tahmin edilirken, orman işletme ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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