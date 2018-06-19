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Keşan'da, özel harekat destekli 'Narko- sokak' operasyonu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 20:14 | Son Güncelleme

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Edirne'nin Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen 'Narko-sokak' uygulamasında 212 gram bonzai, 16 fişek esrar ele geçirildiği, tescilsiz 4 motosiklete el konulduğu ve 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Edirne'nin Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen 'Narko-sokak' uygulamasında 212 gram bonzai, 16 fişek esrar ele geçirildiği, tescilsiz 4 motosiklete el konulduğu ve 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-

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