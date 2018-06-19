Keşan'da, özel harekat destekli 'Narko- sokak' operasyonu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de desteğiyle 'Narko-sokak' uygulaması gerçekleştirdi. Polis, Yenimescit Mahallesi'ndeki uygulamada araç, ev ve metruk binalarda, narkotik köpeklerinin de katılımıyla arama yaptı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve çalıntı olduğu değerlendirilen motosikletler ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle ilçedeki Yenimescit Mahallesi'nde 'Narko-sokak' uygulaması yaptı. Uygulamaya katılan polisler, oluşturulan 6 noktada özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere geldi. Ekipler, araçlar, odunluk ve kömürlükler ile metruk binalarda narkotik dedektör köpekleri 'Sıla' ve 'Ilgar'ın da katılımıyla arama yaptı. Polis ayrıca şüpheli kişilerin üstlerini arayarak, GBT'lerini sorguladı.
Yapılan aramalarda bir odunlukta ağaç parçaları arasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler ayrıca çalıntı oldukları değerlendirilen motosikletlere de el koyarak, işlemlerinin ardından çekiciyle otoparka götürdü. Uygulamaya Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da katılarak ekipleri koordinesini sağladı. Uygulamaların zaman zaman devam edeceği bildirildi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu
Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!
Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?
Mağdur 12 yıl sonra polis oldu ve tecavüzcüsünü yakalayıp hapse attı
Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Öğrenciler eğlence sabahına böyle uyandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum