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Keşan'da, özel harekat destekli 'Narko- sokak' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de desteğiyle 'Narko-sokak' uygulaması gerçekleştirdi.

Keşan'da, özel harekat destekli 'Narko- sokak' operasyonu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de desteğiyle 'Narko-sokak' uygulaması gerçekleştirdi. Polis, Yenimescit Mahallesi'ndeki uygulamada araç, ev ve metruk binalarda, narkotik köpeklerinin de katılımıyla arama yaptı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve çalıntı olduğu değerlendirilen motosikletler ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle ilçedeki Yenimescit Mahallesi'nde 'Narko-sokak' uygulaması yaptı. Uygulamaya katılan polisler, oluşturulan 6 noktada özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere geldi. Ekipler, araçlar, odunluk ve kömürlükler ile metruk binalarda narkotik dedektör köpekleri 'Sıla' ve 'Ilgar'ın da katılımıyla arama yaptı. Polis ayrıca şüpheli kişilerin üstlerini arayarak, GBT'lerini sorguladı.
Yapılan aramalarda bir odunlukta ağaç parçaları arasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler ayrıca çalıntı oldukları değerlendirilen motosikletlere de el koyarak, işlemlerinin ardından çekiciyle otoparka götürdü. Uygulamaya Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da katılarak ekipleri koordinesini sağladı. Uygulamaların zaman zaman devam edeceği bildirildi.

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Keşan'da, özel harekat destekli 'Narko- sokak' operasyonuKeşan'da, özel harekat destekli 'Narko- sokak' operasyonuKeşan'da, özel harekat destekli 'Narko- sokak' operasyonuKeşan'da, özel harekat destekli 'Narko- sokak' operasyonu

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