Keşan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı (2)

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaralanan 6 kişiden, sağlık durumu ağır olan otomobilin sürücüsü Ali İşlek, tedavi gördüğü Keşan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşlek'in cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

