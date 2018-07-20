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Keşan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 19:34 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaralanan 6 kişiden, sağlık durumu ağır olan otomobilin sürücüsü Ali İşlek, tedavi gördüğü Keşan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşlek'in cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaralanan 6 kişiden, sağlık durumu ağır olan otomobilin sürücüsü Ali İşlek, tedavi gördüğü Keşan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşlek'in cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

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