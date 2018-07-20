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Keşan'da trafik kazası: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.

Keşan'da trafik kazası: 6 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Keşan-Malkara Karayolu'nun 2'nci kilometresindeki kavşakta meydana geldi. Malkara'dan, Keşan yönüne giden Selfet Doğan (36) yönetimindeki 34 VH 6882 plakalı otomobil, yolun 2'nci kilometresindeki kavşakta aynı yönde seyreden ve sağ şeritten dönüş yapmak üzere sola manevra yapan Ali İşlek (66) yönetimindeki 59 PH 042 plakalı otomobile arkadan çarptı. Doğan'ın aracı, çarpmanın etkisiyle takla atarak, ters döndü. Kazada, Selfet Doğan, aracındaki Yasin Yıldız (27) ve Cengiz Aydemin (52) ile diğer sürücü Ali İşlek, araçta bulunan Emine İşlek (61) ve aynı ismi taşıyan torunu Emine İşlek (6) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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