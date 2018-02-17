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Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 10:25 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, özel harekat polislerinin de desteğiyle Yenimescit ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde belirlenen 13 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. Evlerde, narkotik detektör köpeğinin de kullanıldığı aramalarda ruhsatsız 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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