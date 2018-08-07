Keşan'daki kaza ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, ağır yaralanan Şahin Bayraktar (49) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, dün, saat 18.30 sıralarında, Keşan ilçesi ile Beyendik beldesini birbirine bağlayan karayolunda meydana geldi. Keşan'dan, Beyendik beldesi yönüne giden henüz sürücüsü belirlenemeyen 22 RB 286 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şahin Bayraktar yönetimindeki 22 FA 510 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Mustafa Yergök (67), Muammer Gülverin (64) ile Adem Dak (59) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan, kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen kamyonet sürücüsü Şahin Bayraktar da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Bayraktar'ın cenazesi, hastane morgunda savcı ve jandarma gözetiminde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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