HABER

Keşan'daki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 19:33 | Son Güncelleme

STATTAKİ CENAZE TÖRENİ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİLER Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada hayatlarını kaybeden Mustafa Yergök, Muammer Gülverin, Adem Dak ve Şahin Bayraktar'ın cenazeleri, Beyendik beldesinde toprağa verildi.

Keşan'daki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi (2)

STATTAKİ CENAZE TÖRENİ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİLER
Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada hayatlarını kaybeden Mustafa Yergök, Muammer Gülverin, Adem Dak ve Şahin Bayraktar'ın cenazeleri, Beyendik beldesinde toprağa verildi.
Otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınan Mustafa Yergök, Muammer Gülverin, Adem Dak ve Şahin Bayraktar'ın cenazeleri, katılımın çok yoğun olması nedeniyle Keşan'a bağlı Beyendik beldesindeki Kemal Unakıtan Spor Kompleksi'nde bulunan stada getirildi. Cenazeye, hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Beyendik Belediye Başkanı Nuran Uslu, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Erdoğan ve yaklaşık 1000 kişi katıldı. Mustafa Yergök, Muammer Gülverin, Adem Dak ve Şahin Bayraktar'ın cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Kazada ölen 4 kişinin akrabalık bağlarının bulunduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Keşan'daki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi (2)Keşan'daki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi (2)Keşan'daki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi (2)Keşan'daki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi (2)

PARTNERABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyorABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyor
Manzarayı görmek için çıktığı surlardan inerken düşüp, öldüManzarayı görmek için çıktığı surlardan inerken düşüp, öldü
6'ncı kattan düşerek ölen Seren, son yolculuğuna uğurlandı6'ncı kattan düşerek ölen Seren, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: Hepimiz Mesul Özil olacağız

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.