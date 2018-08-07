Keşan'daki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi (2)

STATTAKİ CENAZE TÖRENİ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİLER
Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada hayatlarını kaybeden Mustafa Yergök, Muammer Gülverin, Adem Dak ve Şahin Bayraktar'ın cenazeleri, Beyendik beldesinde toprağa verildi.
Otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınan Mustafa Yergök, Muammer Gülverin, Adem Dak ve Şahin Bayraktar'ın cenazeleri, katılımın çok yoğun olması nedeniyle Keşan'a bağlı Beyendik beldesindeki Kemal Unakıtan Spor Kompleksi'nde bulunan stada getirildi. Cenazeye, hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Beyendik Belediye Başkanı Nuran Uslu, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Erdoğan ve yaklaşık 1000 kişi katıldı. Mustafa Yergök, Muammer Gülverin, Adem Dak ve Şahin Bayraktar'ın cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Kazada ölen 4 kişinin akrabalık bağlarının bulunduğu bildirildi.
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