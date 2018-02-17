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Kesici alet şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 18:12 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde izinsiz kesici alet satma ve bulundurma suçundan aranan şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kesici alet şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde izinsiz kesici alet satma ve bulundurma suçundan aranan şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Olay, Bafra ilçesinde bulunan Altınaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre izinsiz kesici alet satma ve bulundurma suçundan aranan Burak C., polisleri görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından ekipler, Burak C.'yi yakaladı. Şüpheliyi gözaltına alınan polis daha sonra ifadesi almak için ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü. Soruşturma sürüyor.

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