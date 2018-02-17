Kesici alet şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde izinsiz kesici alet satma ve bulundurma suçundan aranan şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Olay, Bafra ilçesinde bulunan Altınaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre izinsiz kesici alet satma ve bulundurma suçundan aranan Burak C., polisleri görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından ekipler, Burak C.'yi yakaladı. Şüpheliyi gözaltına alınan polis daha sonra ifadesi almak için ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü. Soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!
ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz
Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü
Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğiniz yetiyorsa...
Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu
Terör ittifakı! Esad 700 PYD/PKK'lı teröristi serbest bıraktı!
Köpek dövüştürücülüğünde kan donduran ayrıntılar! 50 bin TL'ye kadar bahis
Yanmış cesedi bulunan kadının kocasından şok ifadeler: Gardıroptan adam çıktı!
Türkiye'de geliştirildi! Erik dalı oynayan, çay demleyen, mangal yakan robot
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum