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Kesik el cinayeti sanığına 2’şer kez ömür boyu hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 14:13 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, eski sevgilisi Gizem Tunç ile onun sevgilisi Murat Erdoğan’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Deniz Boyraz, Yargıtay’ın 50 yıl hapis cezası kararını bozmasının ardından tekrar hakim karşısına çıktı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, eski sevgilisi Gizem Tunç ile onun sevgilisi Murat Erdoğan’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Deniz Boyraz, Yargıtay’ın 50 yıl hapis cezası kararını bozmasının ardından tekrar hakim karşısına çıktı. Boyraz, 2 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 7 Eylül 2013 tarihinde meydana gelen olayda Murat Erdoğan ve Gizem Tunç, Erdoğan’ın dedesine ait bağ evinde kesici ve delici aletlerle öldürüldü. Olayla ilgili Gizem Tunç’un eski sevgilisi Deniz Boyraz, askerlik yaptığı Denizli İl Jandarma Komutanlığında gözaltına alındı. Cinayetleri, izne gelerek işlediği tespit edilen Deniz Boyraz’ın delil bırakmamak için Gizem Tunç’un ellerini kesip, kıyafetleriyle birlikte yanına aldığı tespit edildi.
Tutuklanan Deniz Boyraz ve suçu gizlemeye yardım ettiği iddia edilen babası A.B. hakkında Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 5 Eylül 2014’te sona eren davada 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edilen Deniz Boyraz, cinayetleri tasarlayarak işlemediği ve ’duruşmalardaki iyi hali’ göz önünde bulundurularak, 25’er yıldan 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Önceki duruşmada tahliye edilen baba A.B.’ye ise ’delilleri gizlemek’ suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 15 Kasım 2017’de verdiği kararda olayın toplumda meydana getirdiği tepki ve infial ile kamu vicdanını rencide edici niteliğini göz önünde bulundurarak Deniz Boyraz’a hak etmediği takdiri indirim uygulanmasına karar verilmesi suretiyle eksik cezaya hüküm olunduğuna karar verdi. Baba A.B. hakkında verilen 1 yıllık hapis cezasının ise onanmasına karar verdi.
Kararın bozulmasının ardından Deniz Boyraz, tekrar görülen duruşmaya bulunduğu cezaevinden ses ve görüntülü haberleşme sistemiyle katıldı. Duruşmaya ölen gençlerin aileleri de katıldı. Deniz Boyraz’ın savunması, duruşmayı izleyen Tunç ve Erdoğan ailelerinin tepkisini çekti. Karar öncesi son sözünde pişman olduğunu söyleyen Deniz Boyraz, "Gerçekten pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Gençliğimi bitirdiler. Ben 21 yaşında cezaevine girdim. Ben ona ağabey diyordum. Sevgilimle yakaladım. Biz o kadar geniş değiliz, kimse kusura bakmasın. Bu yaptıklarına rağmen Murat Erdoğan’ın ailesi benden nasıl şikayetçi oluyor, anlamış değilim. Bizim kafamız dik. Hırsızlık, namussuzluk yok bizde. Onların ailelerinden özür diliyorum ama benim ailem de mağdur oldu" dedi.

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