'Kesik el cinayeti'nde Yargıtay'dan rahatlatan karar

'Kesik el cinayeti' olarak gündeme gelen davayla ilgili Yargıtay kararında, "Hak etmediği takdiri indirim uygulanmasına karar verilmesi suretiyle eksik cezaya hükmolunmuştur" denildi.

Olay, 7 Eylül 2013 tarihinde, Ereğli'de meydana geldi. Murat Erdoğan (29) ve Gizem Tunç (21), Erdoğan'ın dedesine ait bağ evinde kesici ve delici aletlerle öldürüldü. Olayla ilgili Gizem Tunç'un eski sevgilisi Deniz Boyraz (26), askerlik yaptığı Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltına alındı. Boyraz'ın izne gelerek, cinayetleri işlediği ortaya çıktı. Ayrıca Mersin'deki Özgecan Aslan cinayetinde olduğu gibi delil bırakmamak için Gizem Tunç'un ellerini kesip, kıyafetleriyle birlikte yanına aldığı belirlendi.

50 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Deniz Boyraz ve suçu gizlemeye yardım ettiği iddiasıyla babası A.B.'nin tutuklanmasının ardından Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 5 Eylül 2014'te sona erdi. Son duruşmada verdiği ifadede, öldürdüğü Murat Erdoğan ile 4,5 yıldır yakın arkadaş olduklarını anlatan Deniz Boyraz, "Herkes gibi 'lay lay lom' olamayız. Biz de delikanlıyız. Herkes bizi tanır. Benim kimsenin karısıyla kızıyla nişanlısıyla işim olmaz; ama bizim arkadaşımız, manitamıza göz dikmiş. Daha 'ağabey' mi diyeyim? Gizem'in sevgilisi olarak beni biliyorlar. Beni askere o gönderdi. Son sözüm; pişmanım. Ayrıca ben kick boks yaptım. Kendimi savunmasaydım ben mezarda olacaktım onların yerine" demişti.