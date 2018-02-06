Kesinleşmiş 45 yıl cezaları olan 2 şahıs Gebze’de yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde birisi hakkında 31, diğeri hakkında ise 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı verilen iki şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bilişim ve kredi kartı dolandırıcılığından aranan iki şahıs Gebze İlçe Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Bilişim sistemi dolandırıcılığı suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen İ.K. isimli şahıs ile başkasına ait kredi kartı kullanarak yarar sağlama suçundan hakkında 14 yıl 10 ay hapis cezası verilmiş olan S.Ö. için çıkartılan arama kararı sonrasında Gebze ilçe Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik incelemelerin ardından şahısların aynı ev içerisinde bulunduklarını tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla şahısları yakalandı.

Gebze Emniyet Müdürlüğüne getirilen İ.K. ve S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından kandıra Cezaevi’ne gönderilecek.