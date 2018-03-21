Kesinleşmiş cezası olan şahıslar yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dolayı haklarında kesinleşmiş cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 2016 yılının Temmuz ayında bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakan ve haklarında her birinin 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulanan M.F.S. (24), M.Y.(24) ve M.C.Y.(24) isimli şahıslar Kahta Asayiş Büro Amirliğinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
Yapılan teknik takip sonucu şahısların biri Kahta Karşıyaka mahallesinde diğer 2’sinin de Kahta Baraj Yolunda olduğunu tespit eden Asayiş İnfaz Büro ekipleri, 3 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Savcılık tarafından sorgulanan 3 şahısın mahkemece tutuklanarak Adıyaman Kapalı Cezaevine gönderildi.
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