HABER

Kesinleşmiş cezası olan şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 16:01 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dolayı haklarında kesinleşmiş cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 2016 yılının Temmuz ayında bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakan ve haklarında her birinin 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulanan M.F.S.

Kesinleşmiş cezası olan şahıslar yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dolayı haklarında kesinleşmiş cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 2016 yılının Temmuz ayında bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakan ve haklarında her birinin 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulanan M.F.S. (24), M.Y.(24) ve M.C.Y.(24) isimli şahıslar Kahta Asayiş Büro Amirliğinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
Yapılan teknik takip sonucu şahısların biri Kahta Karşıyaka mahallesinde diğer 2’sinin de Kahta Baraj Yolunda olduğunu tespit eden Asayiş İnfaz Büro ekipleri, 3 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Savcılık tarafından sorgulanan 3 şahısın mahkemece tutuklanarak Adıyaman Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kesinleşmiş cezası olan şahıslar yakalandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Kırıkkale’de huzur uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.