HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kesinleşmiş hapis cezası bulanan kişi, uyuşturucu satarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 16:48 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Muhammet Olcay T., uyuşturucu ticareti yaparken, polis tarafından yakalandı.  Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirtilen Muhammet Olcay T.'yi, İlkadım ilçesine bağlı Kadifekale Mahallesi'nde takibe aldı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulanan kişi, uyuşturucu satarken yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Muhammet Olcay T., uyuşturucu ticareti yaparken, polis tarafından yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirtilen Muhammet Olcay T.'yi, İlkadım ilçesine bağlı Kadifekale Mahallesi'nde takibe aldı. Takip edildiğini fark eden Muhammet Olcay T., kaçarken, cebinden çıkardığı poşeti bir evin bahçesine attı. Polis, kısa süren kovalamaca sonucu Muhammet Olcay T.'yi yakaladı. Bahçeye attığı poşeti de bulan ekipler, içinde satışa hazır hale getirilmiş, 19 paket skunk maddesi ile 905 TL buldu. Gözaltına alınan kişinin, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından arandığı, hakkında 6 yıl 5 ay kesilmiş cezasının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Olcay T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: BuffTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: Buff
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.