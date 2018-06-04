Kesinleşmiş hapis cezası bulanan kişi, uyuşturucu satarken yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Muhammet Olcay T., uyuşturucu ticareti yaparken, polis tarafından yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirtilen Muhammet Olcay T.'yi, İlkadım ilçesine bağlı Kadifekale Mahallesi'nde takibe aldı. Takip edildiğini fark eden Muhammet Olcay T., kaçarken, cebinden çıkardığı poşeti bir evin bahçesine attı. Polis, kısa süren kovalamaca sonucu Muhammet Olcay T.'yi yakaladı. Bahçeye attığı poşeti de bulan ekipler, içinde satışa hazır hale getirilmiş, 19 paket skunk maddesi ile 905 TL buldu. Gözaltına alınan kişinin, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından arandığı, hakkında 6 yıl 5 ay kesilmiş cezasının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Olcay T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ne gönderildi.
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