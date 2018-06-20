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Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken drone ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 13:52 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde drone ile yapılan denetimde, şüpheli bulunup kontrol edilen Feridun Baydur'un, kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı, gözaltına alındı.

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken drone ile yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde drone ile yapılan denetimde, şüpheli bulunup kontrol edilen Feridun Baydur'un, kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Baydur. tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonunda huzur ve güven ortamı yaratmak amacıyla sürdürdüğü denetimlerde drone kullanmaya başladı. Dün saat 18.20'de, Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde drone ile yapılan denetimlerde, kameraya şüpheli bir kişi takıldı. Bir süre izlenen şüpheliye, polis ekipleri kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kimlik sorgulamasında, isminin Feridun Baydur olduğu tespit edilen şüphelinin 6'sı dolandırıcılık, 1'i tutuklu ve hükümlüğünün kaçmasına yardımcı olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı ayrıca hakkında 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Baydur, emniyetteki sorgusundan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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