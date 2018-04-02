Keşmir’de çatışma ve protestolarda 20 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın kontrolündeki Cemmu ve Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ve direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 20 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

Hindistan’ın kontrolündeki Cemmu ve Keşmir bölgesinde, dün Hint güvenlik güçleri ve direnişçiler arasında çıkan şiddetli çatışmalarda 13 direnişçinin öldüğü belirtildi. Çatışmanın ardından yapılan protestolarda ise Hint güvenlik güçlerinin kendisine taş atan göstericilere ateş açması üzerine 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca 3 Hint askerinin de çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

Keşmir’e yapılan tren seferleri güvenlik gerekçesiyle askıya alındı. Ayrıca Hint yönetiminin, çatışmaların yaşandığı 5 bölgede internet erişimini yavaşlattığı belirtildi.

Cemmu ve Keşmir’deki Müslümanlar, bağımsızlık ya da Pakistan’a bağlanmak istiyor. Müslümanlar ve hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti.