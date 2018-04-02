HABER

Keşmir’de çatışma ve protestolarda 20 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

Hindistan’ın kontrolündeki Cemmu ve Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ve direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 20 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.Hindistan’ın kontrolündeki Cemmu ve Keşmir bölgesinde, dün Hint güvenlik güçleri ve direnişçiler arasında çıkan şiddetli çatışmalarda 13 direnişçinin öldüğü belirtildi.

Hindistan’ın kontrolündeki Cemmu ve Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ve direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 20 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.
Hindistan’ın kontrolündeki Cemmu ve Keşmir bölgesinde, dün Hint güvenlik güçleri ve direnişçiler arasında çıkan şiddetli çatışmalarda 13 direnişçinin öldüğü belirtildi. Çatışmanın ardından yapılan protestolarda ise Hint güvenlik güçlerinin kendisine taş atan göstericilere ateş açması üzerine 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca 3 Hint askerinin de çatışmalarda öldüğü ifade edildi.
Keşmir’e yapılan tren seferleri güvenlik gerekçesiyle askıya alındı. Ayrıca Hint yönetiminin, çatışmaların yaşandığı 5 bölgede internet erişimini yavaşlattığı belirtildi.
Cemmu ve Keşmir’deki Müslümanlar, bağımsızlık ya da Pakistan’a bağlanmak istiyor. Müslümanlar ve hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Tansu Çiller açıkladı: Yeni tehdit...Tansu Çiller açıkladı: Yeni tehdit...
Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorumSoylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum
Ankara'da AK Parti oyları arttı!Ankara'da AK Parti oyları arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

Korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil bu hale geldi!

Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.