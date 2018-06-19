Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

96 yaşındaki Kezban Saraçoğlu’nun çocukluğunu geçirdiği Giresun’un Alucra İlçesi’ndeki Aktepe Köyü’ne Atatürk’ün isteğiyle okul yapıldı. Kezban Nine’nin taş ustası olan amcasının inşaatında da çalıştığı okul, 1931-32 yılları arasında büyük çabalarla tamamlandı. Bir süre sonra da Atatürk’ün okulu ziyaret edeceği haberi geldi.

Gazete Habertürk'ten Nagehan Alan Yiğit'in haberine göre; Alucra İlkokulu öğrencilerinden Kezban Nine’ye, öğretmeni bir şiir ezberletti ve “ Atatürk gelince ona bu şiiri okuyacaksın” dedi. Ama programında bir değişiklik olunca Atatürk okula uğrayamadan halkla görüşüp köyden ayrılmak zorunda kaldı. Kezban Nine ise teşekkür etmek için Ata’ya okuyacağı Hasan Ali Yücel’e ait ‘Atatürk’ adlı şiiri hiçbir zaman okuyamadı.

‘ÇOCUKLAR KADAR ŞENDİ’

İstanbul’da yaşayan Kezban Nine, geçen yıl Ankara’da oturan kızının yanına gittiğinde “Anıtkabir’i çok merak ediyorum” diyerek görmek istediğini söyledi. Anıtkabir’e götürülen Kezban Nine, ezberlediği şiiri okudu anı defterine de “Köye okul yaptırdığın için, sayende okula gidebildiğim için, bu ülke için teşekkür ederim” diye yazarak duygularını döktü.