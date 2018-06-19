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Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 09:26 | Son Güncelleme

Giresun'daki Alucra İlkokulu'nun ilk öğrencilerinden biri olan 96 yaşındaki Kezban Nine, bundan tam 86 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'e okumak için bir şiir ezberlemişti. Ancak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk okula gelemeyince bu hayali yarım kaldı. İşte o şiir Atatürk ile 86 yıl sonra Anıtkabir'de buluştu. Kezban Nine, şiiri Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri başında gözyaşları içinde okudu.

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

96 yaşındaki Kezban Saraçoğlu’nun çocukluğunu geçirdiği Giresun’un Alucra İlçesi’ndeki Aktepe Köyü’ne Atatürk’ün isteğiyle okul yapıldı. Kezban Nine’nin taş ustası olan amcasının inşaatında da çalıştığı okul, 1931-32 yılları arasında büyük çabalarla tamamlandı. Bir süre sonra da Atatürk’ün okulu ziyaret edeceği haberi geldi.

Gazete Habertürk'ten Nagehan Alan Yiğit'in haberine göre; Alucra İlkokulu öğrencilerinden Kezban Nine’ye, öğretmeni bir şiir ezberletti ve “ Atatürk gelince ona bu şiiri okuyacaksın” dedi. Ama programında bir değişiklik olunca Atatürk okula uğrayamadan halkla görüşüp köyden ayrılmak zorunda kaldı. Kezban Nine ise teşekkür etmek için Ata’ya okuyacağı Hasan Ali Yücel’e ait ‘Atatürk’ adlı şiiri hiçbir zaman okuyamadı.

‘ÇOCUKLAR KADAR ŞENDİ’

İstanbul’da yaşayan Kezban Nine, geçen yıl Ankara’da oturan kızının yanına gittiğinde “Anıtkabir’i çok merak ediyorum” diyerek görmek istediğini söyledi. Anıtkabir’e götürülen Kezban Nine, ezberlediği şiiri okudu anı defterine de “Köye okul yaptırdığın için, sayende okula gidebildiğim için, bu ülke için teşekkür ederim” diye yazarak duygularını döktü.

Kezban Nine’nin torunu ‘Mösyö Taha’ adını kullanan Youtuber Taha Şahin, bayram ziyareti sırasında büyükannesinden dinlediği bu hikâyeyi kanalında paylaştı. Kezban Nine, bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Taha Şahin, o günü şöyle anlattı: “Anıtkabir’de yaşlıları arka kapıdan alıyorlarmış ve normalde gezilmeyen birkaç yeri daha gezdiriyorlarmış. ‘Teyze seni Atatürk odasına da götüreyim mi?’ diye sorunca asker, sevinmiş büyükannem. Odada Atatürk’ün balmumu heykeli de varmış. Atatürk’ü görünce askere, ‘Yaklaştırır mısın beni?’ diye sormuş. Asker yaklaştırmış. Büyükannem tekerlekli sandalyesinden kalkmış ayağa ve 86 yıl önce ezberlediği şiiri okumaya başlamış Ata’sına. Bir yandan ağlamış, bir yandan şiirini okumuş. Bu hikâyeyi anlatırken gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. 96 yaşındaki kadın, çocuklar kadar şendi.”

OKUMAK İÇİN BABASINA YALAN SÖYLEMİŞ

İlkokul mezunu olan Kezban Nine ise okula gidiş hikayesini, “O zaman okulu yeni olduğu için pek benimsemiyorlardı. Ama ben yalan söyledim babama. Öğretmenin ‘Kayıt olup da çocuklarını yollamayanlara ceza var’ dediğini söyledim. ‘Baba sana ceza gelirse ne yaparız, benim okula gitmem lazım’ dedim. Bu şekilde okula gidebildim” sözleriyle anlattı.

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