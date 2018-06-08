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KHK ile kapatılan 5 derneğe FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 11:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da KHK ile kapatılan 5 dernekle ilgili FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da KHK ile kapatılan 5 dernekle ilgili FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ‘Zühal İş ve Kadın Derneği’, ‘Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği’, ‘Mehtap Genç Akademi Derneği’, ‘Boğaziçi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği’ ve ‘Aktif Marmara Eğitimciler Derneği’nde görevli toplam 64 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne getirilirken, 39 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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