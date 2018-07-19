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Kıbrıs açıklarındaki tekne faciasından kurtarılanlar Taşucu'nda (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

TEŞHİS İÇİN GELDİLER KKTC açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından yaşamını yitiren 19 göçmenin otopsilerine başlandı.

TEŞHİS İÇİN GELDİLER KKTC açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından yaşamını yitiren 19 göçmenin otopsilerine başlandı. Otopsisi tamamlanan 6 kişinin cenazesi Akkapı Mezarlığı morguna gönderildi. Ayrıca, Adana'da yaşayan Suriyeliler, ölenlerin arasında yakınlarının olabileceğini düşünerek Adana Adli Tıp Kurumu'na geldi. Görevliler eşliğinde morga alınan bazı Suriyelilerden kan ve doku örnekleri alınıp eşleştirme yapılacağı öğrenildi. Morg önünde bekleyen bir Suriyeli, "Olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz, ölenlerden yakınlarımız olabilir. Bu yüzden gelip bakmak istedik" dedi.

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