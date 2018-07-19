Kıbrıs açıklarındaki tekne faciasından kurtarılanlar Taşucu'nda (3)

İFADELERİ ALINMAYA BAŞLANDI

KKTC açıklarında batan tekneden kurtarılan Suriyeli göçmenler, getirildikleri Mersin'de, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 Cumhuriyet Savcısı'na ifade vermeye başladı. Yerleştirildikleri Taşucu Anadolu Meslek Lisesi Öğrenci Yurdu'ndan midibüslerle alınan Suriyeliler, götürüldükleri Taşucu Jandarma Karakolu'nda tercüman eşliğinde ifade vermeye başlandı.

Bu arada hastanedeki tedavisi tamamlanan Suriyeliler ise öğrenci yurduna getiriliyor. Durumu diğerlerine göre daha ağır olan 2 kişinin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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