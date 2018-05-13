Kıbrıs gazisi kepçenin altında kalarak öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında enkazdaki demirleri toplamaya çalışan ve hurdacılık yapan Kıbrıs gazisi Kadir Tanaç (70), iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, bugün öğle saatlerinde Sevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. İstimlak çalışmaları kapsamında bir bina yıkılırken, iş makinesi operatörü H.B., ortaya çıkan demirleri toplayan Kadir Tanaç'ı fark etmedi. Kıbrıs Barış Harekatı gazisi, 5 çocuk babası Kadir Tanaç, iş makinesinin altında ezilerek yaşamını yitirdi. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Tanaç'ın cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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