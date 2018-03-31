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Kıbrıslı bakanın adıyla dolandırıcılık yapmaya çalıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, tele dolandırıcıların kendi adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığını duyurdu.Bakan Özersay, Facebook hesabından tele dolandırıcıların, kendi adına kuyumcudan para talep etiklerini, kuyumcunun dikkati sonucu dolandırıcılığın gerçekleşmediğini açıkladı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, tele dolandırıcıların kendi adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığını duyurdu.
Bakan Özersay, Facebook hesabından tele dolandırıcıların, kendi adına kuyumcudan para talep etiklerini, kuyumcunun dikkati sonucu dolandırıcılığın gerçekleşmediğini açıkladı. Açıklamada, "Bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıyayız, o nedenle bu uyarıyı yazma ihtiyacı hissettim. Bugün İstanbul’dan bir şahıs Kıbrıs’taki bir kuyumcuyu arayarak "merhaba ben Kudret Özersay, bugün hafta sonu olduğundan para aktaramadık, İstanbul’da ihtiyaçlı bir vatandaşımız için şu kadar bin Euro nakit paraya ihtiyaç var. Siz döviz işi de yapıyorsunuz, lütfen bahse konu miktarı şu IBAN numaralı hesaba, vatandaşımız için havale edin, pazartesi gelin Bakanlıktan nakit olarak alın" diyor!! Kuyumcu tesadüfen benim bir yakın arkadaşımı tanıdığı için arayıp sorma ihtiyacı hissediyor ve olay ortaya çıkıyor. İsmimi kullanarak dolandırılmaya çalışılan vatandaş konuyu polise aktarıp şikayetçi olacak. Süreç başladı. Buradan olabildiğince çok kişiye ulaşmak için yazıyorum. Sakın bizim ismimizi kullanarak sizden para, menfaat veya bir başka ayrıcalık talep eden kimseye itibar etmeyiniz" denildi.

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