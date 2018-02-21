Kıbrıs’ta gözaltına alındı Düzce’ye getirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kıbrıs’ta görev yapan bir astsubay gözaltına alınarak Düzce’ye getirildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kıbrıs’ta görev yapan M. Z. isimli astsubay Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kıbrıs’ta gözaltına alındı. Düzce’ye getirilen şahsın adli işlemleri sürüyor.
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