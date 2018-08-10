HABER

Kıbrıs'ta ‘Takip et kazan’

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 17:01 | Son Güncelleme

BiP uygulaması ile müşterilerine kolaylıklar sağlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, Sinema Kanalı’nı takip edenlere haftalık çekilişlerle hediye sinema bileti kazandırıyor.

Kıbrıs'ta ‘Takip et kazan’

LEFKOŞA, (DHA) - BiP uygulaması ile müşterilerine kolaylıklar sağlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, Sinema Kanalı’nı takip edenlere haftalık çekilişlerle hediye sinema bileti kazandırıyor. Kıbrıs’ta bir ilk olan Sinema Kanalı için tek yapılması gereken BiP uygulaması içerisinden kanalı ücretsiz takip etmek.

Geçtiğimiz dönemde kullanıma sunulan BiP uygulaması üzerinden takip edilebilen ‘Sinema Kanalı’, kullanıcılarına Kıbrıs’ta yer alan sinemalar ve seansları ile ilgili bilgi sahibi olma fırsatı sunarken aynı zamanda hediyeler kazandırıyor. 100 bini aşkın kullanıcıya sahip mesajlaşma uygulaması BiP’e eklediği sinema kanalını takip eden kişilere çift kişilik sinema bileti ile diledikleri bölgede sinema izleme keyfi yaşatıyor.

Sinemaseverlerin vizyondaki filmler ve seansları hakkında bilgi sahibi olmak için takip ettiği BiP Sinema Kanalı’ndan bilet kazanmak için kanalı takip etmek dışında yapılması gereken farklı hiçbir şey bulunmuyor. Kullanıcılar Sinema Kanalı’na bulundukları veya diledikleri bir şehrin adını yazarak seanslar ve film detayları hakkında ücretsiz bilgi sahibi olabiliyor.

“UYGULAMAYI SON DERECE BAŞARILI BULDUK”

Geçen hafta bir arkadaşıyla birlikte sinema bileti kazanarak vizyondaki filmi izleyen Ezgi Esra Akdağ, “İlk kez hiçbir şey yapmadan sadece kanalı takip ederek bilet kazandık, bu Turkcell’in tamamen ücretsiz olarak müşterilerine memnuniyet amaçlı sunduğu bir olay. Bu uygulamayı son derece başarılı bulduk” dedi.

“UYGULAMAYA SAHİP OLMAYAN KULLANICILAR DA KULLANABİLİYOR”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yaptığı açıklamada BiP uygulamasını kullanan kişilerin tek yapması gereken şeyin ‘Keşfet’ sekmesine girip arama kısmına ‘BiP Sinema’ yazması ve kanalı takip etmesi olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, “Bu KKTC’de bir ilk. BiP uygulamasına sahip olmayan kullanıcılar da bu uygulamayı telefonlarına indirerek kullanabiliyor. BiP uygulamasını ilk kez indirenlerin telefonlarına hoş geldin hediyesi olarak haftalık 1 GB internet de hediye olarak tanımlanıyor. Kullanıcıların BiP uygulamasını indirmek için telefonlarının işletim sistemine göre Appstore veya Google Play Store’a girip uygulamayı yüklemeleri yeterlidir” denildi.

(FOTOĞRAF)

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
Gazipaşa'da sazlık yangını, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldüGazipaşa'da sazlık yangını, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü
Kardeşinin kazara ölümüne neden olan genç adliyede (2)Kardeşinin kazara ölümüne neden olan genç adliyede (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

İlginizi Çekebilir

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi

Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.