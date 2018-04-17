HABER

KidzMondo ‘KidzFest’ düzenliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 09:25 | Son Güncelleme

KidzMondo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ‘KidzFest’ etkinliği düzenliyor.

KidzMondo ‘KidzFest’ düzenliyor

İSTANBUL, (DHA) - KidzMondo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ‘KidzFest’ etkinliği düzenliyor. 20-29 Nisan tarihleri arasında; Hip-Hop ve R&B dans gösterileri, yaratıcılık atölyeleri, bando turları, yüz boyama etkinlikleri ve daha pek çok aktivite KidzMondo’da çocuklarla buluşacak.‘En İyi Arkadaşım’ ve ‘Gizemli Ev’ tiyatro oyunları KidzMondo’da sahneye taşınacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan çocuk şehri KidzMondo’da, ebeveynler de çocuklarıyla birlikte aktivitelere katılıp gönüllerince eğlenebilecek.

20-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde; çocuklar KidzMondo’da özel dans şovları ve konseptli Kidz House Parti ile coşacak, Özgür Kürsü’de dilediklerince kendilerini ifade edebilecekler. ‘En İyi Arkadaşım’ ve ‘Gizemli Ev’ tiyatro oyunları minik tiyatro severlerle buluşacak. Yaratıcılık Atölyesi ile kum boyama ve müzik enstrümanı yapacak, Yüz boyama etkinliği ile diledikleri karaktere bürünebilecekler.

Bando gösterisi şenlik boyunca KidzMondo içinde çocuklarla birlikte tur atacak. Radyoculuk atölyesinde ise çocuklar DJ Sarışeker Sema ile keyifli zaman geçirecekler. Kidizenler, 22 Nisan saat 16.00’da Cambaz, 23 Nisan saat 14.00’da Sihirbaz Gösterileri ile eğlenceye doyacaklar. Ebeveynler şenlik süresince çocuklarıyla birlikte aktivitelere katılıp yıllar sonra çocukluk günlerine geri dönecekler.

(FOTOĞRAF)

Trump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları da perukTrump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları da peruk
Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!
İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusuİstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.