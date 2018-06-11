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Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu aleyhine suç duyurusu ve tazminat davası

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 15:40 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, iftira ve hakaretten suç duyurusunda bulunup, 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, iftira ve hakaretten suç duyurusunda bulunup, 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 8 Haziran Cuma günü İstanbul Esenler'de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı davayı kazanmasıyla ilgili sözleri nedeniyle, müvekkili hakkında iftira ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun aleyhine açılmış davaların çoğunu kazandığı, kaybettiği 2-3 dava ile ilgili tüm ödeme ve giderleri kendisinin karşıladığı belirtilerek, "Şüpheli, eleştiride bulunma amacıyla hareket etmemiştir. Davalı açıkça ve bilinçli bir şekilde vekil edenin kişilik değerlerini hedef almıştır. Davalının, hakaret ve iftiralarının hoş görülebilme olasılığı bulunmamaktadır" denildi.
Avukat Çelik, aynı dilekçeyi Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne vererek, Soylu hakkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası da açtı.

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