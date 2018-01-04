Kılık değiştiren cinayet şüphelisi 122 gün sonra yakaladı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sünnet düğününde 100'ün üzerinde merminin atıldığı düğünde Veli Yılmaz'ın ölümüne neden olan Durdu Pınar (34), 4 ay sonra saklandığı evde yakalandı.

Geçen yıl 5 Eylül'de Kocasinan ilçesi Feyzioğlu Mahallesi 45'inci Sokak'taki sünnet düğününde çıkan tartışmada silahlar kullanılırken düğünde bulunan davetlilerden Veli Yılmaz göğsünden vurularak öldürüldü, davetlilerden O.P. ise bacağından vuruldu. Cinayet ile ilgili kaçan şüpheli Durdu Pınar'ın erkek kardeşi Ö.P gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

50 MOBESE KAMERA İNCELENDİ

Cinayet ile ilgili aranan kılık değiştirerek gizlendiği belirlenen Durdu Pınar, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonunucu Melikgazi İlçesi'nde gizlendiği evde yakalandı. Cinayet gününden itibaren telefon kullanmayan ve sürekli kılık değiştiren Durdu Pınar'ın yakalanması için titiz çalışma gerçekleştiren cinayet büro amirliği dedektifleri, yaklaşık 50 Mobese kamera kaydını inceledi. Cinayet şüphelisinin kiraladığı evde saklandığını tespit eden polisler, yaptığı baskınla Veli Yılmaz'ın ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheliyi olaydan 122 gün sonra yakaladı. Sorgusunun ardından suçunu itiraf eden Durdu Pınar, tutuklandı. Böylece aynı suçtan 2 kardeş de tutuklanmış oldu.

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