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Kılıktan kılığa giren hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

SAKARYA'da kullandığı takma saç, bıyık, sakal ve her seferinde değişik kıyafetlerle girdiği marketlerden silah zoruyla hırsızlık yapan M.F.A., yakalandı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da kullandığı takma saç, bıyık, sakal ve her seferinde değişik kıyafetlerle girdiği marketlerden silah zoruyla hırsızlık yapan M.F.A., yakalandı.

Sakarya'da 5 markete girerek silahla, kasiyer ve çalışanları tehdit eden hırsız, paraları çaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketlerdeki güvenlik kameralarını incelediğinde, soygunları takma bıyık, sakal ve saç takarak, değişik kıyafetlerle giren bir kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli, son girdiği markette çalışanlar tarafından polise ihbar edildi. Soygunlara motosikletle gelen şüpheli, marketin kasasını soyup kaçtığı sırada bölgeyi çeviren ekiplerce yakalandı. M.F.A.'nın kullandığı motosiklette paralar, takma bıyık, sakal, saç, güneş gözlükleri, önlük, kıyafetler, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin takma saç, bıyık, sakal, gözlükleri ve kıyafetini giyip farklı kılığa bürünüp daha sonra markete girip soygunu gerçekleştirdiği görüldü. Marketlerden 20 bin lira çalan M.F.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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