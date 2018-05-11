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Kilis- Gaziantep karayolu sel nedeniyle kapandı: 5 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

YAĞIŞ DURDU, YOL AÇILDI Kilis- Gaziantep karayolunda etkili olan kuvvetli yağışın sona ermesiyle bölgedeki su ekipler tarafından tahliye edildi.

Kilis- Gaziantep karayolu sel nedeniyle kapandı: 5 yaralı (2)

YAĞIŞ DURDU, YOL AÇILDI
Kilis- Gaziantep karayolunda etkili olan kuvvetli yağışın sona ermesiyle bölgedeki su ekipler tarafından tahliye edildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından olası kayıp kişilerin bulunması için başlatılan çalışma da sonlandırıldı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın inceleme yaptığı karayolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Sel nedeniyle hasar gören araçların kaldırılması için sürerken, hasar tespit çalışması başlatıldı.
METEOROLOJİ: YAĞIŞLAR HAFTA SONU DA SÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağışların hafta sonu süreceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kurak geçen Nisan ayından sonra Mayıs ayıyla birlikte yağışlı sistemin etkili olduğu ve yer yer kuvvetli yağışların görüldüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Cumartesi ve Pazar günleri de yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Kilis- Gaziantep karayolu sel nedeniyle kapandı: 5 yaralı (2)Kilis- Gaziantep karayolu sel nedeniyle kapandı: 5 yaralı (2)Kilis- Gaziantep karayolu sel nedeniyle kapandı: 5 yaralı (2)Kilis- Gaziantep karayolu sel nedeniyle kapandı: 5 yaralı (2)

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