Kilis merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS merkezli 20 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman ve eski askeri okul öğrencilerinin de olduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine Kilis merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyon kapsamında, 29 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
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