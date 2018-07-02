Kilis'te baraj göletinde 3 kişi boğuldu

Kilis-İslahiye karayolu üzerinde bulunan Gülbaba Köyü yakınlarındaki Sapkanlı Barajı'nda piknik amacıyla baraj gölü kıyısına gelen Suriyeli 2 kızdan Şehid Şah Nazan, serinlemek için suya girdi.

Kızın suda çırpındığını gören Amina Şah Nazan ile Türk vatandaşı Mehmet Kurt da onu kurtarmak için suya atladı. Ancak 3 kişi, bir süre sonra suda kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen jandarmanın da aramaları sonuçsuz kalınca, AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istendi. Suda arama yapan dalgıçlar, 2 saatin sonunda 3 kişinin cansız bedenlerine ulaştı.

Sudan çıkarılan 3 kişinin cesetleri, otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayı haber alan yakınları sinir krizi geçirdi.

(İHA/AA)

