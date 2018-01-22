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Kilis'e 2 roket daha düştü, at yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 18:51 | Son Güncelleme 55 dakika önce

Mücahit YOLCU / KİLİS (DHA) Kilis'te kent merkezindeki Ekrem Çetin Mahallesi'nde 2 roket daha düşüp patladı. Bir ev ile boş araziye isabet edip gürültüyle meydana gelen patlamada şans eseri yaralanan olmazken, yoldan geçen bir at şarapnel parçalarıyla yaralandı. Yaralı at, görevliler tarafından tedavi edildikten sonra bölgeden uzaklaştırıldı. Patlama sonrası evde hasar meydana geldi. Kilis'e gün içerisinde düşen roket sayısı 5'e yükseldi.

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