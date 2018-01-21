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Kilis'e 4 roket atıldı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 03:27 | Son Güncelleme 4 saat önce

Mücahit YOLCU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Can EROK- Güven USTA/KİLİS, (DHA)- SURİYE'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden atılan 4 roket mermisi, Kilis'e düştü. Mermilerin 2 ev 2 işyerine isabet ettiği saldırıda 1 kadın hafif yaralandı, iki katlı bir ev de çıkan yangında zarar gördü. Saldırının ardından roketlerin atıldığı hedefler, Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden gece saatlerinde peş peşe ateşlenen 4 roket mermisi, Kilis'e düştü. Mermiler, Ekrem Çetin Mahallesindeki 2 ev ile 2 işyerine isabet ederek patladı. Saldırıda henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralanırken, patlamayla birlikte iki katlı evde yangın çıktı. Ev ve işyerlerinin camları kırılırken, park halindeki araçlarda da hasar meydana geldi. Saldırının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılmaz hale geldi.

FIRTINALAR MİSLİYLE KARŞILIK VERDİ

Saldırının ardından sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, mermilerin geldiği terör örgütü mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Tam isabetle vurulan hedeflerin imha edildiği belirtildi.

'KORKMUYORUZ BURADAYIZ'

Olayın ardından güvenlik güçleri, olası yeni bir saldırıya karşın bölgedeki vatandaşları uzaklaştırarak önlem almak istedi. Bazı vatandaşlar, korkmadıklarını belirtti. Mahalle sakinlerinden Zeki Temir, art arda patlamalarla uyandıklarını belirterek, "Uyuyorduk, 3 patlama oldu. Yatarken herkes korkudan kaçtı. Büyük bir korku var ama korkmuyoruz buradayız. Allah'a şükür yaralımız yok" dedi.

VALİ: 1 YARALIMIZ VAR

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte roketlerin atıldığı mahallede inceleme yapıp, güvenlik görevlilerinden bilgi aldı. Vali Tekinarslan, vatandaşlara bilgi verirken, şunları söyledi:

"Arkadaşlar herhangi bir can kaybımız yok şükür. Herhangi bir can kaybımız yok, bir yaralımız var. Her yeri dolaştık. Eve isabet edip, yangın çıkmış, itfaiyemiz yangını söndürmüş. Can kaybımız yok. Allah tekrardan esirgesin. Ne gerekiyorsa, biz de yapacağız. Bize 1 tane atana, biz 100 tane atacağız. Merak etmeyin. Bize yapılan hiçbir tehdide, saldırıya boyun eğecek değiliz. Ülkemizin de devletimizin de kararı budur. Sivil insanların üzerine bomba yağdırmaya kalkanlar, mutlaka cezasını görecek."

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