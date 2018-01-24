Kilis'e atılan 2 rokete obüs atışları ile karşılık verildi (3)

KİLİS (DHA) Kilis'e Afrin tarafından YPG'li teröristler tarafından atılan 2 rokete obüs atışları ile karşılık verildi.
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