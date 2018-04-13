Kilise bölgesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheliye suçüstü

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Sarmaç Mahallesi Kilise bölgesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarmaç Mahallesi’nde bulunan kilise mevkiinde şüpheli şahısların izinsiz kazı yaptıkları ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen İpekyolu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheliyi kazı yaptıkları esnada ellerinde bulunan kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan incelemede, 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde çukur kazıldığı, ancak herhangi bir tarihi eser bulamadıkları tespit edildi.

Yakalan 3 şüpheli şahıs, gerekli adli işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.