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Kilise bölgesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheliye suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:55 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Sarmaç Mahallesi Kilise bölgesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarmaç Mahallesi’nde bulunan kilise mevkiinde şüpheli şahısların izinsiz kazı yaptıkları ihbarını aldı.

Kilise bölgesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheliye suçüstü

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Sarmaç Mahallesi Kilise bölgesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarmaç Mahallesi’nde bulunan kilise mevkiinde şüpheli şahısların izinsiz kazı yaptıkları ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen İpekyolu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheliyi kazı yaptıkları esnada ellerinde bulunan kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı.
Olay yerinde yapılan incelemede, 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde çukur kazıldığı, ancak herhangi bir tarihi eser bulamadıkları tespit edildi.
Yakalan 3 şüpheli şahıs, gerekli adli işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

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