Kilis'e İkidam Köyündeki boş araziye roket düştü

DHA;Suriye' ninDarmık dağı çevresindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis' in İkidam köyündeki boş araziye düştü. Gürültüyle meydana gelen patmanın ardından sınıdaki topçu birlikleri roketin atıldığı bölgeyi yoğun ateş altına aldı..
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