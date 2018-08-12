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KİLİSE ÖNÜNDE HAREKETLİLİK

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 16:53 | Son Güncelleme

Alsancak semti Bornova Sokağı'ndaki Diriliş Kilisesi'nde yapılan pazar ayini sürerken, içeriden çıkan 25 yaşlarındaki kişi, bir süre işaret parmağıyla gökyüzünü göstererek, dua etti.

Alsancak semti Bornova Sokağı'ndaki Diriliş Kilisesi'nde yapılan pazar ayini sürerken, içeriden çıkan 25 yaşlarındaki kişi, bir süre işaret parmağıyla gökyüzünü göstererek, dua etti. İsmi öğrenilemeyen kişi, içeridekileri İslam'a davet ettiğini ve tebliğde bulunduğunu belirterek, "Allahu ekber", "La ilahe illallah Muhammedun resulullah" diye bağırdı. Kilise çevresinde bekleyen sivil polislerin müdahale edip, gözaltına aldığı kişi, emniyete götürüldü. Kilisedekiler, olayla ilgili polise ifade verdikten sonra bölgeden ayrıldı. Norine Brunson da ayin sonrası evine döndü. Olayın ardından kilisenin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı.

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