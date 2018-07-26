HABER

Kilisede kaçak define operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 12:54 | Son Güncelleme

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesindeki tarihi kilise ve çevresinde define amaçlı kaçak kazı yapan 5 kişi, yemek molası verdiği sırada, jandarma tarafından yakalandı.

Kilisede kaçak define operasyonu: 5 gözaltı

Fatih TURAN/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Vakfıkebir ilçesindeki tarihi kilise ve çevresinde define amaçlı kaçak kazı yapan 5 kişi, yemek molası verdiği sırada, jandarma tarafından yakalandı.
İlçenin Çamlık Mahallesi Hacı Mahmutoğlu mevkiindeki Pedromita Kilisesi ile çevresinde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Bölgede operasyon düzenleyen ekipler, izinsiz kazı yapan A.K. (38), O.K. (26), H.M. (37), O.K. (20) ve E.K.'yi (22) yemek molası verdikleri sırada yakaladı. Operasyonda, şüphelilerin kullandıkları aletler de ele geçirildi. Ekiplerce bölgede yapılan incelemelerde, kilise çevresindeki kayalık alanın kazı sonucu zarar gördüğü tespit edildi. Şüphelilerin sarp kayalıktan sarkıttıkları ip merdivenle bölgeye indikleri saptandı.
Ekiplerce, kazı yapılan alanda bulunan detektör, batarya, kazma, balyoz ve çekice el konulurken, gözaltına alınan 5 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kilisede kaçak define operasyonu: 5 gözaltıKilisede kaçak define operasyonu: 5 gözaltıKilisede kaçak define operasyonu: 5 gözaltıKilisede kaçak define operasyonu: 5 gözaltı

PARTNERBu semte sivrisineklerin girmesi yasak!Bu semte sivrisineklerin girmesi yasak!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Zaman Gazetesi operasyonlarını protesto eden 5 kişi adliyede Zaman Gazetesi operasyonlarını protesto eden 5 kişi adliyede 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı

Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.