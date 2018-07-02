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Kilis'in Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 17:52 | Son Güncelleme

KİLİS'te, Suriye sınırına askeri zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, Suriye sınırına askeri zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Çeşitli birliklerden Kilis'e sevk edilen zırhlı araçlar, öğleden sonra kente ulaştı. Kilis'e takviye olarak gönderildiği belirtilen araçların, Suriye sınırına konuşlandırılacağı ifade edildi.

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