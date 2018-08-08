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Kilis'te 111 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 17:35 | Son Güncelleme

KİLİS'te polis tarafından gümrük kaçağı 111 bin 500 paket sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kilis'te 111 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

KİLİS, (DHA)- KİLİS'te polis tarafından gümrük kaçağı 111 bin 500 paket sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip destekli çalışmayla kentte belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aranan adreslerde gümrük kaçağı toplam 111bin 500 paket sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kaçak sigara ve tabancaya el konulurken, A.T., M.T., H.P. ve Ş.B. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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