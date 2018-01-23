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Kilis'te 3 katlı binaya roket isabet etti (1)

YAŞAM HABERLERİ | 23.01.2018 16:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

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