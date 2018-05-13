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Kilis’te evi su bastı, 5 kişi mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 20:05 | Son Güncelleme

KİLİS’te, kuvvetli yağış nedeniyle su basan evde bulunan 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, İslahiye karayolu 1 saat süreyle ulaşıma kapatıldı.

Kilis’te evi su bastı, 5 kişi mahsur kaldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS’te, kuvvetli yağış nedeniyle su basan evde bulunan 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, İslahiye karayolu 1 saat süreyle ulaşıma kapatıldı.
Kentte öğleden sonra etkili olan kuvvetli yağış bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Gülbaba köyünde bir evi su basması sonucu mahsur kalan Emine Şahan, Feyza Şahan, Mikail Şahan, Sebiha Yıldırım ve Rüstem Yıldırım, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alınırken, dağlardan gelen sel suyu nedeniyle Kilis-İslahiye karayolu ulaşıma kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluşan karayolu, iş makinelerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Kilis’te evi su bastı, 5 kişi mahsur kaldıKilis’te evi su bastı, 5 kişi mahsur kaldıKilis’te evi su bastı, 5 kişi mahsur kaldıKilis’te evi su bastı, 5 kişi mahsur kaldı

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