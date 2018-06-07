Kilis'te helikopter hareketliliği

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te akşam saatlerinde helikopter hareketliliği yaşandı. Kent semalarında helikopter hareketliliği dikkat çekti. Suriye sınırını takip eden askeri helikopter, Gülbaba semalarda ilerledi. Askeri yetkililerin sınır hattında denetleme ve incelemelerde bulunduğu helikoptersı, 2'nci Hudut Taburu'na iniş yaptığı görüldü.

