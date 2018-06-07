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Kilis'te helikopter hareketliliği

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 19:52 | Son Güncelleme

KİLİS'te akşam saatlerinde helikopter hareketliliği yaşandı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te akşam saatlerinde helikopter hareketliliği yaşandı. Kent semalarında helikopter hareketliliği dikkat çekti. Suriye sınırını takip eden askeri helikopter, Gülbaba semalarda ilerledi. Askeri yetkililerin sınır hattında denetleme ve incelemelerde bulunduğu helikoptersı, 2'nci Hudut Taburu'na iniş yaptığı görüldü.

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Kilis'te helikopter hareketliliğiKilis'te helikopter hareketliliği
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